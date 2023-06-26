Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер со стороны России на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован 26 июня на портале правовой информации.

Так, специальные ответные меры продлеваются с 1 июля до 31 декабря 2023 года.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7, тогда же Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит цен.

С 5 февраля 2023 года действуют такие же ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

В апреле этого года Путин исключил из запрета на поставки нефти по потолку контракты с дружественными странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировал отношения Москвы к введению эмбарго на импорт природного ресурса из РФ. По его словам, данный шаг приведет к еще большей разбалансировке энергетических рынков.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.