В петербургских троллейбусах стали показывать количество безбилетников

В вагонах транспорта в Санкт-Петербурге будет введена новая система, показывающая количество человек, не оплативших проезд. Об этом 29 сентября сообщили в «Горэлектротрансе».

В предприятии рассказали, что нововведение позволит контролерам узнать, на какой маршрут какого троллейбуса или трамвая им нужно прийти. Пассажиры смогут отслеживать эту информацию на мониторах, расположенных в вагонах в режиме реального времени.

«Совесть — лучший контроллер!» — прокомментировал «Горэлектротранс».

Ранее, 2 сентября, стало известно о введении новых правил безбилетного проезда на электричках и поездах для несовершеннолетних детей без родителей. Теперь, если ребенку меньше 16 лет, высадить его из вагона нельзя, за исключением его передачи сотрудникам полиции. В противном случае предусматривается штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, в июне этого года в столице России в два раза увеличили штрафы за безбилетный проезд или использование чужой социальной карты. Мосгордума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы.