ФРГ, США и другие страны стремятся скрыть истинного виновника взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре. О роли Вашингтона и Берлина в подрыве подводной инфраструктуры в среду, 27 августа, Котре рассказал корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину.

«Мы видим, как правительство ФРГ препятствует раскрытию. Оно медлит с ответом о том, кто стоит за терактом. Я убежден, что федеральное правительство, спецслужбы Европы знают, кто это был. И я также уверен, что США приложили к этому руку», — сказал он.

По мнению Котре, версия о том, что взрыв на газопроводах был осуществлен с парусной яхты не выдерживает критики. При этом стремление некоторых стран обвинить Россию в инциденте является неправильным, так как за подрывами стоят США, считает парламентарий.

«Балтийское море находится под контролем НАТО, а НАТО возглавляют США. И поэтому очень уж маловероятно, что США не знают отечественного за это преступление», — сказал он.

По мнению Котре, Берлин могло бы потребовать от Вашингтона разъяснений по вопросу подрыва газопроводов. Однако этого не случится, так как ФРГ, США и другие стремятся скрыть истинного виновника произошедшего.

«И мы уже год наблюдаем эту политику сокрытия. Я уверен, что ждать другого от них не стоит. И это печально», — добавил депутат бундестага.

Взрыв газопроводов лишил Германию дешевых энергоресурсов, а также привел к росту цены на газ в три-четыре раза. По мнению Котре, Германии больше не стоит ожидать «былого процветания».

«Теперь нам приходится покупать СПГ из США, который намного дороже. Кроме того, он гораздо более вредный для окружающей среды. Но это не заботит правительство», — резюмировал он.

Накануне американский журналист Сеймур Херш сообщил в своей новой статье, что год назад американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил 27 сентября, что выводы Херша схожи с информацией российских спецслужб.

26 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.