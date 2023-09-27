Песков заявил о новой попытке Хиллари Клинтон подменить понятия в разговоре о НАТО

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон известна своими попытками ставить всë с ног на голову и подменять понятия. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Клинтон, в котором она указала, что президент РФ Владимир Путин «сам виноват» в расширении НАТО на Восток.

«Госпожа Клинтон известна попытками поставить всë с ног на голову и подменить понятия. Здесь следует напомнить госпоже Клинтон и всем тем, кто склонен с нею соглашаться, подмену понятий «перестройка» и «перегрузка», или что там было? Разрядка и перегрузка — вот эта знаменитая кнопка [с надписями]. Конечно, это была непреднамеренная ошибка, но весьма говорящая сама по себе», — заметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ.

Что же касается последовательности действий российского лидера, то и здесь экс-госсекретарю США следует освежить в памяти события, предшествовавшие российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, в частности, когда Запад отказался обсуждать гарантии безопасности для России и начал приближать силы военного альянса НАТО к ее границам, отметил Песков.

«Потом [последовали] настойчивые предложения президента Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа, проект которого был, кстати говоря, приготовлен российской стороной. И решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается», — добавил представитель Кремля.

Случай с Хиллари Клинтон, который описал Песков, в марте 2019 года вспомнил заместитель руководителя Центра истории российской дипломатической службы Петр Барулин. Он рассказал, что в 2009 году бывшая в то время госсекретарем США госпожа Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову символическую кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами. Однако вместо слова «перезагрузка» на кнопке по ошибке написали «перегрузка».

Барулин отметил, что, осознав ошибку, Клинтон очень изящно вышла из положения, заявив, что они с Лавровым работали над «перезагрузкой», но настолько много, что в результате «перегрузили» себя этой работой.

Ранее, 27 сентября, супруга экс-президента США Билла Клинтона, выступая в Госдепартаменте, обратилась к президенту России по имени, указав, что расширение НАТО является последствием российской политики. Хиллари Клинтон отметила: «Очень жаль, Владимир, но Вы сами на это пошли».

В свою очередь американский журнал The Atlantic 2 сентября заявил, что Североатлантический альянс рискует распасться в ближайшие годы из-за событий на Украине. Авторы издания допустили, что НАТО прекратит свое существование к 2025 году.

До этого, в июне, Путин упрекнул альянс в обмане о расширении на Восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для России, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения. В августе президент РФ также отметил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, используя для этого военные и невоенные средства давления.