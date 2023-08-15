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Путин указал на наращивание военного потенциала НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Об этом во вторник, 15 августа, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности.

Глава государства отметил, что Североатлантический альянс пытается вывести военное противостояние в космос и информационное пространство.

«Страны — члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления», — заявил Путин.

Президент также не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с блоком AUCUS, в который входят Австралия, Великобритания, США.

«США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. <…> Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS», — отметил он.

Российский лидер при этом указал на то, что большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет. По его словам, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего.

«Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни», — отметил президент.

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В конце июля президент РФ заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Ранее, в июне, Путин упрекнул альянс в обмане о расширении на Восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для России, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения.

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