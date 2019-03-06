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В МИДе рассказали о подаренной Клинтон кнопке «перегрузка»

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Фото: РИА Новости/Эдуард Песов
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В 2009 году занимавшая в то время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами. Однако вместо слова «перезагрузка» на кнопке по ошибке написали «перегрузка», рассказал заместитель руководителя центра истории российской дипломатической службы Петр Барулин.

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«Это происходило в Женеве. Там происходили достаточно успешные переговоры», — рассказал он журналистам «РИА Новости».

По словам Барулина, эти переговоры были настолько успешны, что «министры иностранных дел обоих государств друг другу улыбались». Он отметил, что, осознав ошибку, Клинтон очень изящно вышла из положения.

«Она сказала, что, конечно, мы с Лавровым работали над «перезагрузкой», но сами настолько много работали, что «перегрузили» себя работой», — отметил собеседник агентства.

Клинтон официально стала Госсекретарем 21 января 2009 года и проработала на этой должности до 1 февраля 2013-го.

В сентябре 2018 года Лавров назвал российско-американские отношения «отравленными». По его словам, все страны вздохнули бы с облегчением, если бы РФ и США двинулись по пути налаживания отношений.

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