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США возродят программу времен холодной войны для сдерживания России

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Фото: U.S. Air Force
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Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) намерено возродить программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны, сообщает портал Aviation Week.

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По словам журналистов, данная концепция продолжает наработки программы Assault Breaker по созданию «умных» и высокоточных вооружений, которые должны были бы остановить советские войска в случае начала наступления Красной армии в Европе в конце 1970-х годов. Тогда американские военные планировали сдержать советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, а также Boeing E-8C JSTARS.

Как отмечает «РИА Новости», эти же самолеты фигурируют и в обновленном варианте программы. Также в случае агрессии по бронетехнике удары нанесут бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress. Всего в комплекте на борту каждого самолета должно быть 20 ракет, отмечается в материале.

Возрождение программы Assault Breaker эксперты связывают с успехами России и Китая в военной сфере.

20 февраля военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с США и НАТО. Он отметил, что по численности и оснащенности военной техникой российские ВВС смогут успешно противостоять войскам США и их союзников в условиях локального конфликта.

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