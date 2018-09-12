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Лавров назвал отношения США и России «отравленными»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал российско-американские отношения «отравленными». Об этом он заявил, выступая в рамках диалога молодых дипломатов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По его словам, все страны вздохнули бы с облегчением, если бы РФ и США двинулись по пути налаживания отношений, передает «РИА Новости». Кроме того, глава МИДа отметил, что американскому истеблишменту следует прислушаться к стремлению президента Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией.

«Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств», — сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что формируется другой миропорядок, по сравнению с тем, в котором США привыкли действовать по своему усмотрению и не встречали противодействия мало-мальски значимого. При этом глава МИДа удовлетворен тем, что по проблемам сирийского кризиса у двух стран есть профессиональный канал общения между военными.

Министр иностранных дел России ранее показал журналистам РЕН ТВ свой любимый мем про «отравителей Скрипалей».

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

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