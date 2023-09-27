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Хиллари Клинтон обратилась к президенту РФ Владимиру Путину по имени

Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени, говоря о расширении НАТО
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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени. Как сообщает 27 сентября агентство Reuters, политик отметила, что расширение НАТО является последствием российской политики.

«Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли», — заметила она.

Супруга экс-президента США Билла Клинтона также заявила, что «людей не заставляют вступать в НАТО», они выбирают этот путь сами, добавляет «Газета.Ru».

Кроме того, она указала, что приоритетами нынешнего руководства Белого дома являются как расширение НАТО, так и преодоление вызовов со стороны Китая.

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Ранее, 19 сентября, политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» отметил, что поражение США и НАТО на Украине, к которому сейчас всё идет, будет сильнейшим ударом по альянсу, который ослабит его позиции в мире и ускорит процесс распада. Уже в ближайшие 10 лет объединение может перестать существовать в нынешнем виде, заявил он. Он добавил, что конфликт на Украине — это попытка США избежать ослабления в мире, в том числе в Восточной Европе.

В свою очередь журнал The Atlantic в своем прогнозе 2 сентября заявил, что Североатлантический альянс рискует распасться в ближайшие годы из-за событий на Украине. Авторы издания допустили, что НАТО прекратит свое существование к 2025 году. Отмечалось, что подобный сценарий становится всё более реалистичным по мере того, как растет пропасть между интересами большей части Европы в сфере безопасности и приоритетами Республиканской партии США.

До этого, в июне, президент РФ Владимир Путин упрекнул альянс в обмане о расширении на Восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для России, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения. В августе, обращаясь к участникам конференции по международной безопасности, российский лидер отметил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, используя для этого военные и невоенные средства давления.

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