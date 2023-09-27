Синоптик предрек слякотную зиму в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 сентября сообщил, что зимой температура в большинстве российских регионов будет на 1–3 градуса выше нормы.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать 3–5 градусов. По его словам, особенно конец зимы будет теплым.

«Тренд глобального потепления будет выдерживаться. По количеству осадков — около нормы», — сказал Тишковец.

Как указал синоптик, метеорологическая зима наступит в ноябре. Примерно 10 ноября в Москве среднесуточная температура достигнет отрицательных значений. Однако Тишковец уточнил, что будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Он предрек неустойчивую, капризную, слякотную зиму.

«Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. — Ред.), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — объяснил специалист.

Ранее, 5 сентября, столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что коммунальная техника Москвы полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону. Перед наступлением первых заморозков техника дополнительно будет оснащена распределителями противогололедных материалов.