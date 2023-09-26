Глава АБР рассказал о новой мошеннической схеме при помощи WhatsApp

Мошенники модернизировали старую схему обмана с сообщениями от друзей в соцсетях с просьбой перевести деньги, рассказал в интервью «Известиям» глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

«Сейчас мошенники, по-видимому, выманивают у человека QR-коды для того, чтобы открыть его WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.) на своем устройстве. Затем пишут от имени человека и просят средства. При этом настоящий владелец аккаунта продолжает пользоваться своим WhatsApp и отправлять с него сообщения, но с другого устройства. Поэтому выявить, что общаешься со злоумышленником, сложно», — разъяснил Лунтовский.

Он отметил, что для снижения числа мошенничеств был принят закон, который обязывает банки вернуть средства, если они были переведены на подозрительный счет из базы ЦБ. Первых результатов следует ждать к концу 2024 года.

«Сейчас банки возмещают до 5% украденных мошенниками средств. Однако этот показатель увеличится максимум на несколько десятых долей процента, если у кредитной организации будут технические сбои. Поскольку, если банк выполнил все требования законодательства, он не должен будет возвращать средства», — ожидает глава АБР.

Он добавил, что мошенники также будут подстраивать свои схемы, чтобы обходить новые ограничения банков.

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