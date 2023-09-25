Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Сергей Бурунов озвучит одного из главных героев сказочного блокбастера режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» — кота Баюна. Ролик с обращением артиста к зрителям 25 сентября представила компания «НМГ Кинопрокат».

Киносказка выйдет в прокат 26 октября при поддержке телеканалов «Россия» и СТС, а также Фонда кино.

В основе блокбастера лежит с детства знакомая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, за что та предложила исполнить его три желания. Первые два Емеля пустил на ветер, а третье приберег. Теперь, чтобы жениться на возлюбленной — царской дочери Анфисе, — ему приходится своими силами добиваться ее расположения.

Исполнить самое заветное желание юноше поможет Щука, которая без шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Героям предстоит пройти множество трудностей на пути к главной цели, в том числе встретиться с котом.

«Кот Баюн, как вы знаете, персонаж​ русских сказок, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово «баюн» означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое.​ И​ тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот​ если кто сможет поймать кота и приручить,​ то тогда кот будет служить верой и правдой», — рассказал актер.

Артист также участвовал в создании героя. По его словам, ему представили зарисовки персонажа, после чего началась работа над его образом. В итоге жестокий кот, усыпляющий насмерть путников своими песнями, оказался добрым и чутким, став Емеле настоящим другом.

Как афишка ляжет: сборы от российского кино по итогам года составят 20 млрд
Однако отечественный контент сможет вывести залы на безубыточный уровень только к 2026-му

Ранее, 16 сентября, кинокритик «Известий» Николай Никулин по итогам презентации киносказки в Санкт-Петербурге поделился подробностями о новой картине. Он рассказал, что «По щучьему велению» — один из самых долгожданных проектов осени, где Кощея сыграл Федор Лавров, а самого Емелю — актер Никита Кологривый.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» 12 сентября. Реализовала проект большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», который вышел в прокат в 2021 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023