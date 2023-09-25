Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»

Актер Сергей Бурунов озвучит одного из главных героев сказочного блокбастера режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» — кота Баюна. Ролик с обращением артиста к зрителям 25 сентября представила компания «НМГ Кинопрокат».

Киносказка выйдет в прокат 26 октября при поддержке телеканалов «Россия» и СТС, а также Фонда кино.

В основе блокбастера лежит с детства знакомая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, за что та предложила исполнить его три желания. Первые два Емеля пустил на ветер, а третье приберег. Теперь, чтобы жениться на возлюбленной — царской дочери Анфисе, — ему приходится своими силами добиваться ее расположения.

Исполнить самое заветное желание юноше поможет Щука, которая без шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Героям предстоит пройти множество трудностей на пути к главной цели, в том числе встретиться с котом.

«Кот Баюн, как вы знаете, персонаж​ русских сказок, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово «баюн» означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое.​ И​ тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот​ если кто сможет поймать кота и приручить,​ то тогда кот будет служить верой и правдой», — рассказал актер.

Артист также участвовал в создании героя. По его словам, ему представили зарисовки персонажа, после чего началась работа над его образом. В итоге жестокий кот, усыпляющий насмерть путников своими песнями, оказался добрым и чутким, став Емеле настоящим другом.

Ранее, 16 сентября, кинокритик «Известий» Николай Никулин по итогам презентации киносказки в Санкт-Петербурге поделился подробностями о новой картине. Он рассказал, что «По щучьему велению» — один из самых долгожданных проектов осени, где Кощея сыграл Федор Лавров, а самого Емелю — актер Никита Кологривый.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» 12 сентября. Реализовала проект большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», который вышел в прокат в 2021 году.