Политолог рассказал о намерениях США в Армении

Вашингтон поставил Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, чтобы оторвать страну от России и сделать ее частью НАТО в том или ином формате. Такое мнение директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал в понедельник, 25 сентября, комментируя поездку в Ереван делегации высокопоставленных чиновников США.

«Американская делегация поедет, чтобы выразить Армении свою поддержку в нынешней ситуации и провести переговоры о более быстром переформатировании страны во внешнеполитический контур США», — заявил он в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что Пашинян сейчас отрабатывает свою зарплату.

Политолог отметил, что американцы будут прописывать дорожную карту по переустройству политического вектора Армении и договариваться о форматах интеграции с Североатлантическим альянсом и ускорении этого процесса. При этом Пашинян продолжит во всем обвинять Россию.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что официальная делегация США посетит Армению. Визит намечен на 25 сентября, передает RT.

Отмечалось, что в состав делегации войдут помощник госсекретаря США Юри Ким и глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает телеканал «360».

В этот же день МИД РФ сделал заявление, что Ереван допускает серьезную ошибку, сознательно пытаясь разорвать связи с Россией, сообщается на сайте kp.ru.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.