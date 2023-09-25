Алиев уверен в успешной реинтеграции армянского населения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что процесс реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество будет успешным. Об этом он заявил 25 сентября по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичевани.

«Азербайджан уже начал гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха — топливо, продукты питания, лекарственные препараты и так далее», — отметил он.

Как добавляет агентство «АзерТАдж», по словам Алиева, безопасность, защищенность и права этих людей будут обеспечены Азербайджанским государством. Глава государства также отметил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана независимо от их национальной принадлежности.

Ранее в этот день президенты Турции и Азербайджана приняли участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр – Начихевань. В рамках визита Алиева также планируется участие президентов в открытии модернизированного Нахчыванского военного комплекса и обсуждение «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе.

19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда. Тогда Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана. Он также отметил, что «Карабах — это азербайджанская земля».

На следующий день Азербайджану и Карабаху удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Позднее, 21 сентября, президенты Турции и Азербайджана обсудили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. По сообщениям пресс-службы азербайджанского лидера, в ходе разговора прошел обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о разоружении незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.