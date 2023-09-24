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Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр — Начихевань

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Recep Tayyip Erdogan Office
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Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 25 сентября примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр — Начихевань. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на управление по связям с общественностью президента.

В рамках однодневного визита турецкого лидера в Нахчыванскую автономную республику также планируется участие президентов в открытии модернизированного Нахчыванского военного комплекса.

Кроме того, на повестке дня будут отношения между двумя странами, региональные и международные события, «антитеррористическая операция» Азербайджана в Нагорном Карабахе.

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19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

В тот же день Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана. Он также отметил, что «Карабах — это азербайджанская земля».

На следующий день Азербайджану и Карабаху удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Позднее, 21 сентября, президенты Турции и Азербайджана обсудили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. По сообщениям пресс-службы азербайджанского лидера, в ходе разговора прошел обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о разоружении незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

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