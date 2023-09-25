Медведчук назвал три условия достижения мира на Украине

Для достижения согласия в украинском конфликте государствам необходимо научиться признавать интересы не только западных стран, вспомнить о ценности человеческой жизни и изменить систему мировой безопасности, которая больше не работает. Об этом заявил украинский оппозиционный политик председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для aif.ru.

По мнению политика, Россия отстаивала свои интересы, начиная спецоперацию. Москву не могли не беспокоить враждебно настроенные страны Запада, которые начали сотрудничать с государством, граничащим с РФ. Медведчук считает, что России просто нужны гарантии безопасности со стороны Запада.

«Западу просто нужно признать, что есть другие страны, где жизнь идет не по их правилам, и у этих стран тоже есть свои интересы», — заявил он в статье.

Второе условие, необходимое для разрешения конфликта на Украине, — признание ценности человеческой жизни. Медведчук уверен: президент Украины Владимир Зеленский привык приносить людей в жертву политической системе ради свои личных амбиций. Он не заинтересован в мирном решении вопроса, а потому любые переговоры с ним не принесут никакого результата.

«Третьим условием разрядки является понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает. Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине», — заявил Медведчук.

По его словам, сегодня оружие потеряло свою ценность. Мощь армии и танков больше не решает глобальные проблемы мировой безопасности. Нужно искать другие пути, а также заботиться о всех странах.

Ранее, 20 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН, свои условия мира на Украине выдвинул Зеленский. Первым условием он назвал вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года, а вторым — возврат стране контроля над границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В ответ на это председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ в качестве нового округа.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать свои цели дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от РФ исходит больше усилий по урегулированию конфликта, отметил представитель Кремля.

Перед этим, 1 сентября, депутат бундестага Ян Нольте выразил надежду, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в ближайшие полгода. По его словам, всё больше голосов звучит в пользу необходимости решать проблему дипломатическим путем, чем в пользу новых поставок оружия. Он предположил, что переговоры начнутся или осенью, или зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.