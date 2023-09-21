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Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН в среду, 20 сентября, назвал два условия для мирного прекращения конфликта.

Первым условием он в очередной раз назвал вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года, а вторым — возврат стране контроля над границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <…> прекращение боевых действий», — цитирует его выступление издание «Страна.ua».

После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, спросив о планах Украины по отношению к населению территорий «в границах 1991 года». Также глава российского МИДа подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, а если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить запрет на диалог с Москвой.

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18 сентября Зеленский заявил, что Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. На вопрос о аналогичном статусе Крыма президент не ответил.

15 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФе напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать свои цели дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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