В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 20:30 мск. Отмечается, что беспилотник был самолетного типа.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в этот день губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске. В результате чего оказалась повреждена крыша. Пострадавших не было. По данным Telegram-канала Mash, по Курску в течение дня Вооруженными силами Украины (ВСУ) было запущено четыре беспилотника, целями которых были вокзал и административное здание.

Также накануне Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. В частности, над Курской областью беспилотник был сбит около 15:30 мск, а над Белгородской — около 17:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.