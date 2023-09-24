Украинский БПЛА атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, незначительно повреждена крыша. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 сентября.

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал он в Telegram.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. В частности, над Курской областью беспилотник был сбит около 15:30 мск, над Белгородской — около 17:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.