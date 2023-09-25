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Эксперт дал советы ученикам 10–11-х классов по организации обучения на год

Эксперт Мушта: подготовку к основным и профильным предметам ЕГЭ лучше разделить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 25 сентября рассказал «Известиям», как составить учебный план на год ученикам 10–11-х классов, чтобы обучение проходило максимально эффективно.

Он отметил, что первое, что необходимо сделать в 10–11-х классах, — понять, к сдаче каких предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) следует готовиться.

«Можно оттолкнуться от успеваемости — то есть обратить свое внимание на те предметы, которые даются лучше других. Например, если литература дается лучше, а химия хуже, то выбор очевиден. Однако важно учитывать, что хорошие оценки — это не всегда знания, поэтому нужно понять, совпадают ли эти предметы с теми, которые требуются для поступления на специальность мечты», — посоветовал Мушта.

Также, по его словам, можно прислушаться к учителям — они подскажут, в чем, на их взгляд, ученик сильнее, где нужно подтянуть свои знания. Однако опираться только на их мнение не нужно, поскольку важно самому понимать, что именно вызывает наибольший интерес.

«Можно выбирать те предметы, которые требуется сдать для конкретной специальности. Для этого нужно зайти на сайт вуза и найти информацию о том, какие предметы следует сдавать на ЕГЭ для интересующего направления», — добавил он.

Кроме того, можно опираться, например, на самые популярные предметы для сдачи на ЕГЭ: обществознание, физика, биология и так далее, подчеркнул специалист.

«Важно также определиться, сколько предметов сдавать. Ограничений нет, можно сдавать хоть все, но, как правило, абитуриенты сдаю, помимо обязательных, еще два дополнительных предмета для поступления», — продолжил Мушта.

После выбора предмета для сдачи на ЕГЭ, по его словам, следует выбрать стратегию подготовки — подготовку в школе; с репетитором; в онлайн-школе; самоподготовку.

Затем он посоветовал составить для самого себя рейтинг предметов по сложности. Таким образом у десятиклассника будет понимание, каким предметам уделить наибольшее внимание.

«Лучше всего делить подготовку на два года. Например, в 10-м классе готовиться к сдаче основных предметов — русского языка и математики. А в 11-м классе уделить особое внимание профильным предметам. Таким образом нагрузка существенно снизится, и в последнем учебном году основные предметы останется только повторять. Кроме того, важно регулярно решать варианты ЕГЭ и следить за изменениями в экзаменах», — подытожил эксперт.

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20 июля выпускники 11-х классов, получившие 100 баллов по разным предметам при сдаче ЕГЭ, рассказали, как проходила их подготовка и что бы они посоветовали тем, кому сдача экзамена только предстоит. По их словам, при подготовке важно понимать, что для получения высокого результата на экзамене важен ежедневный труд.

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