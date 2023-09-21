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Генпрокуратура Азербайджана возбудила дела после гибели миротворцев РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, при которых погибли шестеро российских миротворцев. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале 21 сентября.

В Генпрокуратуре отметили, что 20 сентября Вооруженные силы Азербайджана, которые принимали участие в «антитеррористических мероприятиях» локального характера в Нагорном Карабахе, в районе населенного пункта Джанятаг обстреляли автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента (РМК).

Уточняется, что азербайджанская группа военных ошибочно приняла машину за принадлежавшую незаконным армянским вооруженным формированиям. По данным ведомства, в результате обстрела погибли пять миротворцев РФ.

Генпрокуратура отмечает, что в тот же день в том же населенном пункте произошел еще один инцидент. Неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль «КамАЗ», который принадлежал РМК. Один российский миротворец погиб.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев», — говорится в сообщении.

Так, ведомство подчеркнуло, что страны договорились о сотрудничестве в рамках расследования случившегося.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность.

В тот же день автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли.

21 сентября некоторые СМИ сообщили о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по факту случившегося ведется следствие.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

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