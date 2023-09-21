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Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента», — сказано в сообщении.

В ходе разговора лидер Азербайджана подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование произошедшего, все виновные понесут должное наказание.

Азербайджанский президент также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Кроме того, обе стороны отметили важность реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

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20 сентября Минобороны РФ заявило, что автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Азербайджанское минобороны выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе (НК). С целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и РФ.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве России отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей. 20 сентября президент Азербайджана Алиев сообщил, что Баку за сутки операции в НК достиг всех целей.

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