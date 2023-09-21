На ипотечном рынке Москвы установлен исторический рекорд

Активность ипотечных заемщиков в августе в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Метриум», ссылаясь на данные Росреестра Москвы.

По данным экспертов, в прошлом месяце банки выдали покупателям жилья 14 тыс. кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% больше, чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года — 13,5 тыс. соглашений.

«Увеличение Центробанком ключевой ставки вызвало ажиотаж среди покупателей, планирующих приобретать квартиру в кредит. На рынке долевого строительства доля ипотечных клиентов сейчас составляет более 70% от общего числа покупателей. Порядка 90% заемщиков приобретают жилье с субсидированной ставкой, но решение ЦБ они восприняли как сигнал того, что условия выдачи даже по льготным программам будут ухудшаться. Поэтому мы наблюдали, как многие покупатели ускорились с выбором и покупкой жилья в августе», — сказала генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки привело к тому, что число договоров долевого участия достигло максимума с сентября 2020 года, а договоров купли-продажи — с марта 2022 года. В августе 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 11,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 33% больше, чем в предыдущем месяце, и на 68% больше, чем в августе 2022 года.

По абсолютному числу сделок август стал рекордным для застройщиков. В последний раз сопоставимый объем сделок (11,9 тыс.) был зафиксирован в сентябре 2020 года — на острие ипотечного бума периода пандемии.

«Ипотека очевидно стала основным драйвером спроса на жилье в августе. В нашем отделе ипотеки заявки на покупку жилья в кредит в августе поступали в среднем каждые две минуты. Банки не справлялись с потоком желающих получить кредит. И события последующего месяца показали, что они были правы — ставки по кредитам на вторичном рынке выросли с 12 до 14% годовых, а правила получения льготной ипотеки были усложнены путем повышения минимального первоначального взноса. Скорее всего, по итогам сентября ажиотаж пойдет на убыль, но в целом активность покупателей останется на очень высоком уровне», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов

По данным аналитиков, на рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в августе также был зафиксирован рекорд — максимум сделок за прошедшие 18 месяцев. Росреестр зарегистрировал 17,5 тыс. договоров купли-продажи (ДКП), что на 17% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2022 года число сделок увеличилось на 81%. Августовская активность покупателей жилья в столице была абсолютно не характерной для этого месяца в 2023 году и больше сопоставима с пиком сезона на рынке (осень и декабрь).

«Ожидаемое увеличение ставок по ипотеке стимулировало покупателей ускоренно искать прежде всего готовое жилье. Поскольку повышение ставок затрагивает прежде всего вторичный сегмент, у покупателей появилась мотивация быстрее найти подходящую готовую квартиру. Однако уже на этом этапе многие клиенты переключились на поиск жилья под ключ от застройщика, так как на вторичном рынке мало ликвидных вариантов, а квартиру от девелопера всё еще можно приобрести по льготной ставке», — рассказал основатель «Группы Родина» Владимир Щекин.

Ранее, 16 сентября, аналитики компании VSN Realty рассказали, что в августе в столице было продано рекордное за восемь месяцев 2023 года количество новых квартир и апартаментов. Так, куплено 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках классов комфорт и бизнес — объем сделок в лотах вырос на 27%.

14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, повышение Центробанком ключевой ставки.