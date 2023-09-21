«Нет смысла идти в спорт, если заранее расписался в своей никчемности»

На этой неделе футболисты московского «Спартака» обеспечили себе первое место в своей группе Кубка России и выход в плей-офф «Пути РПЛ». Выездная победа над «Пари Нижний Новгород» (3:0) 19 сентября стала четвёртой из четырёх на этой стадии. Подопечные Гильермо Абаскаля взяли верх в гостях над «Краснодаром» (2:1), дома над тем же «Пари Нижний Новгород» (5:4) и московским «Динамо» (4:1). Оставшиеся два тура в самой сложной группе этого розыгрыша для красно-белых теперь будут простой формальностью.

Встреча в Нижнем Новгороде стала первой в нынешнем сезоне для защитника «Спартака» Павла Маслова. Проведший в основе или выходивший на замены в большинстве игр предыдущего чемпионата и Кубка 23-летний футболист с лета либо оставался на скамейке запасных, либо вообще не попадал в заявку на игры.

В интервью «Известиям» Маслов рассказал, был ли вариант с уходом из клуба в летнее трансферное окно, оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне и не исключил возможности составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Дело было не в тактических вопросах»

— Насколько тяжело было адаптироваться к игровому ритму после долгого периода без игровой практики?

— Да к игровому ритму, на самом деле, было не так тяжело приспособиться. Наверное, просто чуть больше времени потребовалось. Ну и потребуется еще, потому что играл не на своей позиции правого защитника, а так я рад выйти на поле. Тренировки у нас довольно интенсивные, поэтому какого-то дискомфорта в этой игре я не ощущал.

— Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснял причины, почему не доверял вам место в составе все лето и первую половину сентября?

— Конкретной причины названо не было, но у нас состоялся разговор. У него была своя позиция, которую он мне объяснил. И всё.

— Какие-то игровые причины?

— Нет, про игровые качества не заходила речь вообще. Это просто было его решением.

— Что-то с тактикой связано?

— Нет, нет, об этом не говорили.

— Существует версия, что Абаскаль не видит вас в схеме с двумя центральными защитниками, а вы хороши в схеме с тремя, в рамках которой вас использовал Доменико Тедеско.

— Я об этом не думал — я просто работаю. Есть позиция центрального защитника, есть позиция крайнего защитника. О том, подхожу я туда или нет, думает тренер, но в нашем разговоре речь об этом не заходила.

— Потеря места в составе не наводила на мысли в летнее трансферное окно сменить клуб, уйти куда-то в аренду?

— Были определённые сложности. И, мне кажется, эти вопросы лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.

— А вы сами и ваш представитель не искали варианты?

— Наверное, искали.

— Но вам не сообщали о результатах поисков?

— Сообщали, просто всё упиралось в разные детали.

— Какие детали? Вас зарплата устраивала?

— Нет, абсолютно нет.

— «Спартак» или интересовавшийся вами клуб не устраивали условия аренды?

— Это внутренняя кухня, но то, что речь идёт о зарплате — это абсолютно не так. Были другие причины, по которым не сходились.

— На ваш взгляд, отношение к вам изменилось? Или Абаскаль дальше будет вас держать далеко от основы, в лучшем случае ставя в рамках ротации в матчах Кубка России?

— Я абсолютно об этом не думаю — просто продолжаю работать, делать на максимуме то, что я могу, а дальше тренер будет принимать решение. Если он решит, что я могу играть на Кубок — хорошо. Если решит, что я не могу играть на Кубок — тоже хорошо. Если решит, что я могу играть в чемпионате... Я буду рад любому исходу, потому что всё от себя зависящее делаю на максимуме. Решение всегда остается за тренером.

— Просто со стороны кажется, что Абаскаль совсем в вас не верит. То ли по игровым и тактическим, то ли по человеческим. И, пока он в «Спартаке», вам грозит длительное нахождение вне состава.

— Ну, наверное, останется все же между нами наш с ним разговор. Но дело было не в тактических вопросах, так что...

«Забивали по пять, в последних матчах забили меньше, но при этом не пропустили»

— Как с трибуны и скамейки запасных смотрелся «Спартак» в предыдущих матчах? Вроде удачное начало чемпионата, но потом четыре игры подряд в РПЛ без побед, и недавняя победа над «Сочи» (1:0) тоже тяжело далась.

— Да, тяжело было нам. Думаю, много факторов повлияло на игру и результаты: команда сыгрывается, возможно, мы начали немного менять баланс, возможно, игра стала немного поскрипывать — нет этих забитых мячей, как в начале чемпионата и матчах Кубка. Стали скрипеть. Условно говоря, до этого забивали по пять, в последних матчах забили меньше, но при этом не пропустили. Возможно, такое у нас изменение баланса. Надеюсь, приведёт к успеху.

— Во время весенней части прошлого сезона мы с вами разговаривали после апрельского матча с «Торпедо» (2:1), когда «Спартак» уже стал терять много очков по сравнению с успешной первой половиной того чемпионата. Вы тогда сказали, что большинство соперников стали играть против вас более оборонительно, низким блоком. В этом сезоне есть что-то похожее?

— Все команды играли по-разному. К примеру, «Балтика», когда приехала к нам в начале сезона, пыталась высоко прессинговать. «Сочи» в недавнем матче больше комбинировали: где-то пытались прессинговать, где-то садились в оборону. «Оренбург» в первом туре особо не запирался против нас.

— Почему у «Спартака» столь разные результаты в чемпионате и Кубке России?

— Совпадение.

— Как вы реагировали на вот эту ротацию состава, которую Абаскаль устраивал в августе, особенно с неожиданной потерей Русланом Литвиновым места в старте?

— Я на это никак не реагировал, потому что это не моя прерогатива думать о составе.

— На ваш взгляд, такая нестабильность состава сказывалась на результатах?

— Да я не думаю, что у нас здесь это кого-то интересует (улыбается).

— При этом игроки, которые не проходят в состав в чемпионате, как, к примеру, Никита Чернов, выходят на поле в играх Кубка и приносят «Спартаку» победы. Теперь и вы оказались среди таких. Не пора ли уже вам всем в чемпионате давать играть с первых минут?

— Все решает тренер. Мы делаем свою работу, но по составу только он принимает решения.

«Мы в прошлые сезоны побеждали «Зенит», когда Вендел играл на поле»

— Уже перед вторым сезоном подряд многие «Спартак» называют наиболее вероятным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Но в прошлом чемпионате из-за весеннего провала вы ещё и ЦСКА уступили второе место, сейчас уже немало очков потеряли. Не давит то, что СМИ уже больше года раздают вам такие авансы?

— Да нет. Я думаю, большинство ребят абстрагируется от этих новостей. От этого потока, который начинает наплывать. А люди, которые говорят об этом... Может быть, им виднее, потому что мы занимаемся своим делом. Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят извне.

— С учётом того, как «Зенит» до паузы на игры сборных со скрипом набирал очки, у «Спартака» и других топ-клубов повысились шансы отобрать у Питера золото РПЛ?

— Делать прогнозы — абсолютно неблагодарное дело, и мы будем думать только о себе.

— С уходом Малкома и Далера Кузяева «Зенит» сильно поменялся? Вы как это увидели, когда смотрели с трибуны его матч со «Спартаком»?

— Конечно, команда поменялась. Может быть, коренным образом изменилась. Сейчас вся игра исходит из центра поля. Раньше многое складывалось из плавучей позиции Малкома, где он принимал мячи и начинал атаки. Естественно, команда потеряла перспективного футболиста — она меняется, она перестраивается.

— Ту победу над «Спартаком» (3:1) в августе «Зениту» принёс своими двумя голами Вендел, который пропустил всю предсезонку, против вас проводил только второй матч в сезоне и всё равно сделал результат. Не опускаются руки, когда видите, насколько ему легко даётся то, что большей части остальных игроков РПЛ даже после качественной подготовки не факт, что получится повторить?

— Мы в прошлые сезоны побеждали «Зенит», когда Вендел играл на поле. У нас это получалось, поэтому есть возможность победить снова.

— Я даже не об очных матчах, а на дистанции, когда в гонке за золото с таким мастером в составе «Зенит» всё равно, скорее всего, потеряет с командами ниже классом меньше очков, чем остальные.

— Я думаю, нет особого смысла идти в спорт, если ты заранее расписался в своей никчемности.