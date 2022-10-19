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«Абаскаль, как и Тедеско, требует контролировать мяч и высоко прессинговать»

Защитник «Спартака» Павел Маслов — о нынешнем стиле игры команды и своей форме после травмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ничья в московском дерби с ЦСКА (2:2) позволила футболистам «Спартака» сохранить второе место в турнирной таблице чемпионата России. Правда, отставание от петербургского «Зенита» увеличилось до семи очков. Само дерби выдалось одним из самых сильных за последние годы по качеству игры и уровню борьбы. Защитник «Спартака» Павел Маслов впервые за полтора года отыграл в РПЛ целый тайм. Весь прошлый сезон он пропустил из-за тяжелой травмы, а в нынешнем чемпионате несколько раз выходил на замены на последние 10–20 минут. В интервью «Известиям» футболист оценил свою форму после долгого восстановления, а также сравнил Гильермо Абаскаля с одним из его предшественников Доменико Тедеско.

— По игре ничейный результат матча с ЦСКА считаете успехом или неудачей?

— Считаю, что всегда лучше выигрывать.

— Наиграли на победу в этом матче?

— Тяжело сказать... Мы вели в счете, но не смогли удержать преимущество. Игра закончилась так, как она закончилась. Но могу сказать точно, что мы хотели победить.

— Что помешало удержать преимущество?

— Пропущенный гол. Не знаю, почему он возник. Видимо, мы где-то не до конца доработали, пропустили гол и не смогли довести дело до победы.

— ЦСКА производит впечатление команды, прибавившей по сравнению с прошлыми сезонами?

— Сложно сравнивать с прошлым сезоном, поскольку я не играл. Если говорить о том, что было еще раньше, то тогда это была совсем другая команда. Там были сильные исполнители, тот же Никола Влашич... В этом сезоне состав армейцев поменялся, команда играет по другой системе, с другим тренером. Но против них всё так же интересно играть. Сильнее она стала или слабее, трудно сказать.

— Есть мнение, что по качеству это было лучшее дерби между «Спартаком» и ЦСКА за последние несколько лет.

— Оно было очень непростым — это я могу сказать точно. Сравнивать с предыдущими дерби мне тяжело — это виднее со стороны. Поэтому пусть зрители оценивают. Тяжело давать оценки, когда сам являешься участником матча.

— Вы появились на поле во втором тайме, сразу после перерыва. Насколько тяжело входить в такую сложную игру?

— Было не сложно — было интересно. Хорошая игра, хороший соперник. Всегда хочется играть против таких команд. К тому же в этом матче было хорошее поле. На таком газоне всегда приятно играть. Можно показывать качественный футбол.

— Набрали уже оптимальную форму после травмы?

— Считаю себя готовым процентов на 80–85. Иногда чувствую, что тело не в оптимальном состоянии, чтобы вернуться к идеальным кондициям. Но в целом я иду к этому.

— Ощущаете себя готовым проводить на поле по 90 минут?

— Чисто физически — да. Всё остальное решает тренер. Я полностью поддерживаю его выбор.

— Есть ощущение, что этой ничьей вы с ЦСКА окончательно убили интригу в борьбе за чемпионство и «Зениту» можно вручать золотые медали.

— Честно говоря, не хочу говорить об этом. Идем от игры к игре, не хочу загадывать и рассуждать о чемпионской гонке.

— Верите, что еще есть шансы догнать «Зенит»?

— Мы абсолютно об этом не думаем. Просто думаем о следующей игре, готовимся к ней. Впереди кубковая игра с «Факелом» — все мысли о ней. Надо выиграть этот матч, будет непросто, поэтому все силы и мысли сосредоточены только на подготовке к выезду в Воронеж. На турнирную таблицу РПЛ будем смотреть потом.

— Кстати, как вам нынешний формат Кубка России с групповым этапом? Рады, что матчей стало больше?

— Да, отлично. Особенно хорошо, что все получают шанс сыграть, происходит ротация. Чтобы все чувствовали себя в тонусе.

— Вам тоже наверняка легче было набрать форму через игры в Кубке, поскольку там Абаскаль дает вам гораздо больше игрового времени, чем в чемпионате.

— Да, я тоже этому рад, что удалось получить практику в кубковых играх. Это те же самые официальные игры, просто другого формата. В этих матчах мне доверился тренер, через них я как раз набираю форму.

— Если подводить итоги первого круга, что нового привнес Абаскаль, чего вы не встречали при предыдущих тренерах?

— Просто другое видение игры, другая система. Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который по сути единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг. Работать с такими специалистами всегда приятно. Лично мне Гильермо каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм.

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