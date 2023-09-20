Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Что известно о погибших и пострадавших в Балашихе. Главное

Шесть человек погибли и более 10 пострадали при взрыве газа в Балашихе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек погибли и более 10 пострадали при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, который произошел утром 20 сентября. Что известно о погибших и пострадавших к этому часу — в материале «Известий».

В Балашихе погибли двое спасателей

Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по Октябрьской улице. Основной удар пришелся на квартиру 87, где проживали 38-летняя Ирина Артемьева и ее муж. В момент взрыва мужчина успел выбежать из дома, а женщину придавило бетонной плитой. От полученных травм она скончалась.

По последним данным, погибли четыре жильца дома, а также два спасателя МЧС: спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков. Они погибли при повторном обрушении поврежденных конструкций во время спасения жильцов многоэтажки.

Еще нескольких человек и троих спасателей нашли под завалами живыми и госпитализировали. Позднее стало известно, что спасатели ищут 36-летнюю россиянку и ее 5-летнюю дочь — они оказались заблокированы бетонными плитами на третьем этаже здания.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Всего за медицинской помощью обратились 13 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе три сотрудника МЧС. Остальные шесть человек будут проходить лечение амбулаторно.

У пострадавших медики диагностировали различные повреждения от синяков и ссадин до черепно-мозговых травм. Многие продолжают находиться в состоянии стресса.

Где разместили пострадавших

Людей временно разместили в городском Доме культуры. Для них организовали горячий чай и сухой паек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что при необходимости жильцов разместят в местных гостиницах и доме отдыха.

По словам главы региона, сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя, так как сохраняется опасность обрушения. Забрать необходимые вещи можно будет ближе к концу дня, когда закончится разбор завалов.

Взрыв обрушил три этажа дома

Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил в экстренные службы в 8:30. В результате взрыва обрушились три этажа дома — с третьего по пятый. Также разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Со слов очевидцев, сначала они услышали хлопок, а потом громкие крики с нижних этажей. При этом, по их рассказам, незадолго до происшествия в доме проверяли газ.

На кадрах с места происшествия видно поврежденные квартиры, они завалены частями бетонных стен. В близлежащих квартирах выбиты окна, возле многоэтажки большое число обломков.

Позднее в доме произошло повторное обрушение — не выдержали перекрытия пострадавшего от взрыва дома.

Возможными причинами взрыва газа в подмосковной Балашихе являются неисправность оборудования и его недобросовестное использование. Ранее основной версией называлась утечка газа в одной из квартир.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023