Что известно о погибших и пострадавших в Балашихе. Главное

Шесть человек погибли и более 10 пострадали при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, который произошел утром 20 сентября. Что известно о погибших и пострадавших к этому часу — в материале «Известий».

В Балашихе погибли двое спасателей

Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по Октябрьской улице. Основной удар пришелся на квартиру 87, где проживали 38-летняя Ирина Артемьева и ее муж. В момент взрыва мужчина успел выбежать из дома, а женщину придавило бетонной плитой. От полученных травм она скончалась.

По последним данным, погибли четыре жильца дома, а также два спасателя МЧС: спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков. Они погибли при повторном обрушении поврежденных конструкций во время спасения жильцов многоэтажки.

Еще нескольких человек и троих спасателей нашли под завалами живыми и госпитализировали. Позднее стало известно, что спасатели ищут 36-летнюю россиянку и ее 5-летнюю дочь — они оказались заблокированы бетонными плитами на третьем этаже здания.

Всего за медицинской помощью обратились 13 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе три сотрудника МЧС. Остальные шесть человек будут проходить лечение амбулаторно.

У пострадавших медики диагностировали различные повреждения от синяков и ссадин до черепно-мозговых травм. Многие продолжают находиться в состоянии стресса.

Где разместили пострадавших

Людей временно разместили в городском Доме культуры. Для них организовали горячий чай и сухой паек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что при необходимости жильцов разместят в местных гостиницах и доме отдыха.

По словам главы региона, сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя, так как сохраняется опасность обрушения. Забрать необходимые вещи можно будет ближе к концу дня, когда закончится разбор завалов.

Взрыв обрушил три этажа дома

Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил в экстренные службы в 8:30. В результате взрыва обрушились три этажа дома — с третьего по пятый. Также разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Со слов очевидцев, сначала они услышали хлопок, а потом громкие крики с нижних этажей. При этом, по их рассказам, незадолго до происшествия в доме проверяли газ.

На кадрах с места происшествия видно поврежденные квартиры, они завалены частями бетонных стен. В близлежащих квартирах выбиты окна, возле многоэтажки большое число обломков.

Позднее в доме произошло повторное обрушение — не выдержали перекрытия пострадавшего от взрыва дома.

Возможными причинами взрыва газа в подмосковной Балашихе являются неисправность оборудования и его недобросовестное использование. Ранее основной версией называлась утечка газа в одной из квартир.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.