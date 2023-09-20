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Памфилова заявила о возможных многодневных выборах президента в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президентские выборы в России в 2024 году могут пройти в несколько дней. Об этом в среду, 20 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Она напомнила, что многодневное голосование было придумано еще при пандемии коронавируса в 2020 году.

«Система очень динамичная. В зависимости от внешних факторов мы быстро не только предложили, но и смогли это осуществить. Точно так же мы тогда придумали бесконтактное информирование граждан», — объяснила Памфилова.

Председатель ЦИК также описала, насколько такой вариант проведения голосования удобен, ведь граждане могут лучше организовать свое время.

Однако Центральная избирательная комиссия будет принимать решение об организации самой процедуры, когда будет открыта официальная президентская компания.

Кроме того, Памфилова сравнила российский и западный институт наблюдателей. По ее словам, в России он существенно изменился и улучшился, так как в этом году в стране на треть увеличилось число наблюдателей от партий, от общественников.

«В США только в восьми штатах из 52 есть институт наблюдения <...> В европейских странах голоса в результате выборов подсчитывают МВД, Минюст, все ведомства, которые входят в состав исполнительной власти государства», — сравнила она.

В России, продолжила Памфилова, «это общественно-государственный институт, который не входит ни в исполнительную, ни в законодательную ветви власти». Этот институт состоит из представителей всего общества, которое имеет перед собой цель — «сформировать власть путем выборов».

Кроме того, Памфилова поблагодарила избирателей за конструктивную критику каких-то недостатках и серьезных проблем. Она дополнила, что это, в свою очередь, стимулирует развитие и «держит в ежовых рукавицах».

Очередные выборы президента намечены на 17 марта 2024 года.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в понедельник, 11 сентября, прокомментировал возможное выдвижение российского лидера Владимира Путина в кандидаты в президенты РФ в 2024 году.

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