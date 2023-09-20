Политолог назвал действия Пашиняна причиной эскалации в Нагорном Карабахе

К обострению ситуации в Нагорном Карабахе привел ряд необдуманных политических решений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершенных под влиянием его западных партнеров, в том числе США и Франции. Такое мнение в среду, 20 сентября, в разговоре с «Известиями» высказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Данное заявление, по мнению Мухина, поставило российских миротворцев в затруднительное положение, а также предоставило Баку дополнительные возможности.

«Армянская сторона взяла и спонтанно, по неизвестной нам пока причине, признала эту территорию азербайджанской, что, безусловно, дало в руки Азербайджана дополнительные карты для того, чтобы разыгрывать ситуации. Вина полностью в данном случае лежит на руководстве Армении Николе Пашиняне, который принял необдуманное политическое решение», — сказал он.

По мнению эксперта, именно страны Запада навязали Армении идею о том, что ее единственный союзник в регионе — Россия — ей больше не нужен. Это отразилось на действиях Еревана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведении совместных учений с США.

«Естественно, Турция и Азербайджан восприняли это как слабость политического руководства Армении и начали ту ситуацию, которую мы сейчас видим. Она разворачивается, к сожалению, в эскалационном ключе», — добавил Мухин.

Эксперт также отметил, что в сложившейся ситуации не следует торопиться с поспешными действиями, однако необходимо призвать Баку и Ереван к порядку.

«Если мы будем поддерживать одну или другую сторону, то острого конфликта и масштабной гуманитарной катастрофы в регионе не избежать», — резюмировал политолог.

Ранее в этот день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» рассказал, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне, а для поддержания мира в регионе. Эксперт напомнил, что в 2020 году, когда начался второй конфликт в Карабахе, Россия сыграла главную роль — способствовала тому, чтобы война была прекращена, чтобы были достигнуты соглашения, движущие к мирному договору Армению и Азербайджан.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД республики подчеркнули, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из региона.

В тот же день командование российских миротворцев призвало стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Всего уже эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети, уточнили в ведомстве.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале текущего лета.