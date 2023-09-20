Политолог Светов объяснил роль миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне, а для поддержания мира в регионе, объяснил 19 сентября в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что в 2020 году, когда начался второй конфликт в Карабахе, Россия сыграла главную роль — способствовала тому, чтобы война была прекращена, чтобы были достигнуты соглашения, движущие к мирному договору Армению и Азербайджан.

«Наша роль была в том, чтобы поддерживать это состояние мира. Мы это и делали. А сам [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, как заяц, бегал и искал покровителей в европейском союзе, говоря, что только они могут примирить стороны. Он обращался к американцам — его секретарь Совета безопасности без конца летал в США на переговоры. Это Пашинян привел к этому всему, и сейчас он кричит, что РФ должна выполнить свои обязательства, а миротворцы должны пресечь наступление Азербайджана. А как мы должны это сделать? Миротворцы там находятся не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне», — напомнил Светов.

Также политолог добавил, что Ереван признал принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. В октябре прошлого года в Праге Никол Пашинян подтвердил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тыс. кв. км. Таким образом, теперь речь идет о внутриазербайджанском конфликте, поскольку само армянское руководство кардинально изменило статус Карабаха.

Светов отметил: Пашиняна избрали в надежде, что он поведет свою страну по другому пути. Но он и команда пришли уже с идеями о том, что Карабах — это то, от чего вообще надо отказаться, и что Армении Карабах не нужен.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это должно делаться принимая во внимание новые реалии, то есть ввиду признания Ереваном территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.