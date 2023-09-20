В Кремле напомнили о признании Пашиняном Карабаха в границах Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах в границах Азербайджана.

«В Кремле исходят из двух основных критериев: первый — основные договоренности, которые были подписаны. Второй критерий, когда Пашинян заявил о признании границ Азербайджана, означает, что Армения признала Карабах территорией Азербайджана», — объяснил он на брифинге 20 сентября.

Кроме того, он добавил, что на данный момент в Кремле ожидают согласования телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Пашиняном. При этом, по словам пресс-секретаря, с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым пока что телефонный разговор не запланирован.

«Продолжаем контакты с Арменией и Азербайджаном и с армянами в Карабахе», — сказал Песков.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД республики заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Карабаха.

Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны там не присутствуют, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

В Кремле же отметили отсутствие предупреждения со стороны Азербайджана о планах по Карабаху. Там призвали Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям.

В 2022 году Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.