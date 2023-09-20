Владелец взорвавшейся в Новосибирске АЗС получил условный срок
Владельца автозаправочной станции (АЗС), где при взрыве пострадало 87 человек, Октябрьский районный суд Новосибирска в среду, 20 сентября, приговорил к условному сроку.
Суд признал виновным учредителя компании «Сибгаз» Романа Гармидера, которой принадлежала АЗС. Пострадавшими по делу признаны 87 человек.
«Назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев. <...> Наказание считать условным», — цитирует слова судьи ТАСС.
Государственное обвинение просило назначить Гармидеру четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Возгорание на АЗС, расположенной на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска, произошло в июне 2021 года. Пожар начался во время заправки автомобиля. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.