Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе

Ереван выступил в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку прекратить обстрела объектов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает 19 сентября офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

«В частности, выдвинуто требование обязать Азербайджан прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения», ― приводит данные из заявления в ЕСПЧ агентство News.am.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По последним данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегама Степаняна в социальной сети X (бывш. Twitter), в результате боевых действий в районе НКР погибли по меньшей мере 27 человек (в том числе двое мирных жителей), еще более 200 получили ранения.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это должно делаться принимая во внимание новые реалии, то есть ввиду признания Ереваном территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.