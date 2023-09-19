Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые РФ создали способный выдержать 1 млрд ударов пульса протез для аорты
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Общество
Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве
Общество
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Мир
МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
Армия
Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ
Общество
В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
Мир
Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
Мир
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Сюжет:

Минздрав Армении сообщил о пострадавших в ходе беспорядков в Ереване

0
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате беспорядков у здания правительства Армении в Ереване несколько гражданских лиц и полицейских обратились за медпомощью. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщило Armenpress со ссылкой на сообщение минздрава республики.

Пострадавшим на месте была оказана медпомощь, некоторые из них были госпитализированы. Точное количество пострадавших и характер их травм в сообщении не приводится.

Ранее в этот день в Ереване начались протестные акции на фоне отсутствия конкретных действий властей Армении на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Также сообщалось о столкновении протестующих с полицией, в частности, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства республики, силовики в ответ применили светошумовые гранаты.

Закавказский узел: из-за чего опять взорвался Нагорный Карабах
И как на это отреагировали в мире

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023