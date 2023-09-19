Минздрав Армении сообщил о пострадавших в ходе беспорядков в Ереване

В результате беспорядков у здания правительства Армении в Ереване несколько гражданских лиц и полицейских обратились за медпомощью. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщило Armenpress со ссылкой на сообщение минздрава республики.

Пострадавшим на месте была оказана медпомощь, некоторые из них были госпитализированы. Точное количество пострадавших и характер их травм в сообщении не приводится.

Ранее в этот день в Ереване начались протестные акции на фоне отсутствия конкретных действий властей Армении на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Также сообщалось о столкновении протестующих с полицией, в частности, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства республики, силовики в ответ применили светошумовые гранаты.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.