Патрушев и глава МИД Китая проведут консультации по стратбезопасности в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел КНР Ван И проведут во вторник, 19 сентября, в Москве консультации по стратегической безопасности РФ – КНР. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

«Консультации проведут секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении Совбеза.

Визит Ван И в Россию пройдет с 18 по 21 сентября.

В тот же день, 19 сентября, в столице состоятся трехстороннние консультации по безопасности в формате Россия – Китай – Монголия. Делегации стран на них возглавят Николай Патрушев, Ван И и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр.

Ранее, 18 сентября, в МИД Китая назвали целью визита Ван И в РФ продвижение двухсторонних отношений. Представитель министерства Мао Нин добавила, что Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

До этого, 12 сентября, президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень двухсторонних отношений. Глава государства добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.