В МИД Китая назвали целью визита Ван И в РФ продвижение двухсторонних отношений

Визит главы МИД КНР Ван И в Россию направлен на продвижение двухсторонних отношений. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель министерства Мао Нин.

«Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на продвижение двухсторонних отношений, углубление обмена мнениями по вопросам, касающимся стратегической безопасности двух сторон», — сказала она на брифинге.

Мао Нин отметила, что Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ван И с 18 по 21 сентября посетит РФ и примет участие в российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

12 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень двухсторонних отношений. Глава государства добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

На сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» в рамках ВЭФ глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов. За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й, и страны «сделают огромный товарооборот», уверен он.