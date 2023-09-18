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Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Президент России Владимир Путин 18 сентября поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Принять решения, обеспечивающие ежегодное снижение среднего возраста пассажирских транспортных средств общего пользования в субъектах РФ, предусмотрев продление на период до 2030 года комплексной программы модернизации общественного транспорта», — говорится в перечне поручений главы государства, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

Президент ожидает до 1 февраля 2024 года предложений по модернизации транспорта на примере Москвы в регионах на основе инфраструктуры цифровой платформы «Тостех». Участие в разработке предложений примет и московское правительство, следует из опубликованных материалов заседания президиума.

Эпоха модерна: общественный транспорт России обновят
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Ранее, 9 сентября, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин провели совместное открытие ряда транспортных проектов, включая МЦД-4, соединяющего города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу.

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