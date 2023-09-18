Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию»

Американский миллиардер Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) намерены уничтожить западную цивилизацию. Об этом в понедельник, 18 сентября, Маск написал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», — отметил он.

Ранее, 24 августа, появилась информация, что Маск от имени своей соцсети Х намерен подать в суд на фонд Сороса.

Маск и ранее высказывался против Сороса и его деятельности. Так, 16 мая американский бизнесмен заявил, что финансист Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «разрушить саму ткань цивилизации». По мнению Маска, фонд «Открытое общество», который оказывает финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру, на самом деле создан не с благой целью.

Фонд «Открытое общество» представляет собой сеть грантодателей. Имеет филиалы в 37 странах, охватывающие группу фондов как в отдельных странах, так и в целых макрорегионах, таких как «Инициатива открытого общества для Западной Африки» и «Инициатива открытого общества для Южной Африки».