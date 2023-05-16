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Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
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Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем Twitter 16 мая, что финансист Джордж Сорос ненавидит человечество.

«Он хочет разрушить саму ткань цивилизации», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, фонды «Открытое общество» (признан нежелательной организацией на территории России), которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру, на самом деле созданы не с благой целью.

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В ноябре прошлого года обозреватель American Thinker Брайан Каменкер заявил, что США управляет не американский президент Джо Байден, а сети организаций миллиардера Джорджа Сороса. По его словам, Байден явно страдает «слабоумием», поэтому не мог самостоятельно подписать «десятки крайне радикальных указов».

Говоря об организациях Сороса, он отметил, что люди там чрезвычайно умны и опытны, они также ненавидят Америку. К власти они шли долгие годы.

Фонд «Открытое общество» представляет собой сеть грантодателей. Их заявленная цель — содействие правосудию, образованию, здравоохранению и независимым средствам массовой информации. Имеет филиалы в 37 странах, охватывающие группу фондов как в отдельных странах, так и в целых макрорегионах, таких как «Инициатива открытого общества для Западной Африки» и «Инициатива открытого общества для Южной Африки».

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