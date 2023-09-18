Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Сюжет:

Курсанты отработали форсирование естественных водоемов на танках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На специализированном вододроме Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области прошли тренировки для курсантов окружного учебного центра подготовки младших специалистов (ОУЦ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Прежде всего курсанты отработали вождение танков Т-72Б3, а затем выполнили упражнения из комплекса легководолазной подготовки в бассейне с использованием изолирующих противогазов, которые позволяют находиться под водой до трех часов. Как подчеркнул инструктор Андрей Горохов, это обязательный этап перед следующими занятиями.

Наконец, механики-водители преодолели на специализированном полигоне водоем глубиной около 4 м. Учащиеся разобрали главные трудности подводной езды, такие как, например, низкая видимость и специфическое оборудование.

«На танке я прошел четыре подготовительных упражнения, проехал плюс-минус 70 км. <…> В один момент подсказал инструктор, что нужно под водой сильно не перегазовывать, потому что он [танк] перегревается, а так никаких проблем не встретил», — поделился один из будущих танкистов по имени Кирилл.

«Я четко знал, что иду защищать свою Родину — о своем выборе не жалею»
Как в Луганской Народной Республике готовят бойцов штурмовых отрядов

Ранее, 14 сентября, МО РФ рассказало о выполнении задач экипажами танков Т-90М «Прорыв». Сами военнослужащие отметили, что вникнуть в управление и приступить к маневрам получилось достаточно быстро. Самое главное — знать дорогу, чувствовать машину, ее габариты.

До этого, 11 сентября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал боевую работу танкистов 40-й бригады морской пехоты ВС РФ. На переднем крае одновременно находится до половины роты. Остальные отдыхают в тыловом районе подразделения, хотя тыловым оно называется очень условно: до линии соприкосновения около 5 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023