Курсанты отработали форсирование естественных водоемов на танках

На специализированном вододроме Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области прошли тренировки для курсантов окружного учебного центра подготовки младших специалистов (ОУЦ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Прежде всего курсанты отработали вождение танков Т-72Б3, а затем выполнили упражнения из комплекса легководолазной подготовки в бассейне с использованием изолирующих противогазов, которые позволяют находиться под водой до трех часов. Как подчеркнул инструктор Андрей Горохов, это обязательный этап перед следующими занятиями.

Наконец, механики-водители преодолели на специализированном полигоне водоем глубиной около 4 м. Учащиеся разобрали главные трудности подводной езды, такие как, например, низкая видимость и специфическое оборудование.

«На танке я прошел четыре подготовительных упражнения, проехал плюс-минус 70 км. <…> В один момент подсказал инструктор, что нужно под водой сильно не перегазовывать, потому что он [танк] перегревается, а так никаких проблем не встретил», — поделился один из будущих танкистов по имени Кирилл.

Ранее, 14 сентября, МО РФ рассказало о выполнении задач экипажами танков Т-90М «Прорыв». Сами военнослужащие отметили, что вникнуть в управление и приступить к маневрам получилось достаточно быстро. Самое главное — знать дорогу, чувствовать машину, ее габариты.

До этого, 11 сентября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал боевую работу танкистов 40-й бригады морской пехоты ВС РФ. На переднем крае одновременно находится до половины роты. Остальные отдыхают в тыловом районе подразделения, хотя тыловым оно называется очень условно: до линии соприкосновения около 5 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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