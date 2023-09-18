Государственная издержка: в РФ предложили ввести транспортный демпфер

Грузоперевозчики просят правительство ввести транспортный демпфер — компенсацию компаниям за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Письмо с таким обращением к главе кабмина Михаилу Мишустину направила ассоциация «Грузавтотранс». На фоне подорожания топлива расходы транспортных компаний растут, а стоимость перевозок увеличивается, что влияет на цены товаров. Транспортный демпфер по типу нефтяного может компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства, что позволит избежать повышения стоимости услуг, считает бизнес. Но эксперты полагают, что мера может обойтись бюджету более чем в 10 трлн рублей, поэтому власти вряд ли пойдут на такие траты.

Механизм компенсаций

В России предлагают ввести транспортный демпфер — речь идет о компенсации перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов. С таким обращением к Михаилу Мишустину обратилась национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». С документом от 11 сентября ознакомились «Известия». В пресс-службе правительства подтвердили его получение.

На фоне подорожания топлива расходы транспортных компаний растут, а стоимость перевозок увеличивается, что приводит к подорожанию товаров, следует из письма. Транспортный демпфер по типу нефтяного мог бы компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства, что позволит избежать повышения стоимости услуг, считают представители бизнеса.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«За последние 1,5 месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4–5 рублей, что соответствует примерно 8% […] С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15–20%», — говорится в письме.

В итоге, утверждают авторы документа, перевозчики вынуждены поднимать ставки, что отражается на розничных ценах и росте инфляции.

Как ранее сообщали СМИ, за первую половину 2023 года стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям в среднем поднялась на 38% и на 10% за последний квартал. Средняя стоимость километра перевозки в России на 20-тонной фуре составляет 45–50 рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Идея транспортного демпфера актуальна, так как себестоимость грузоперевозок продолжает расти из-за увеличения расходов на ФОТ (фонд оплаты труда) персонала, технику, ее обслуживание, налоги и сборы, — считает генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

Дополнительный негативный фактор — это переход на зимнее дизельное топливо, добавил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

— В некоторых регионах РФ температура уже опустилась ниже нуля, что заставляет ответственных руководителей автопарков переходить на зимнее дизельное топливо при поездках в эти регионы. С наступлением низких температур по всей России давление на цену дизельного топлива будет увеличиваться, — говорит представитель отрасли.

Как писали «Известия», в последние месяцы российские регионы столкнулись с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Оптовая стоимость бензина в России за последние месяцы неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции. 15 сентября Аи-92 стоил около 70 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 75,8 тыс., дизель — 73,6 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Средние розничные цены на бензин за период с 4 по 11 сентября выросли с 54,83 до 55,21 рубля за литр. А стоимость дизеля повысилась с 61,58 до 62,64 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, для сдерживания цены на топливо внутри страны правительство осуществляет выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму.

Фото: Global Look Press/Andreas Arnold

— Ассоциация предлагает проработать и заключить демпферное соглашение с автогрузоперевозчиками по аналогии с топливными компаниями и таким образом компенсировать высокую стоимость перевозок, — объяснил он «Известиям».

Механизм демпфера для нефтяников правительство ввело с начала 2019 года. Его разработка стала результатом реакции властей на резкий рост цен на моторные виды топлива в конце весны 2018-го. Он рассчитывается как разница между нетбэком (мировая цена минус расходы на транспортировку и вывозная пошлина) и условной ценой на бензин, устанавливаемой кабмином в начале каждого года, умноженная на специальный коэффициент. Когда мировые цены на бензин превышают условную, государство фактически субсидирует нефтеперерабатывающие заводы через предоставление налогового вычета.

Ставки растут

Стоимость перевозки в РФ увеличивается по нескольким причинам: помимо подорожания топлива это и рост цен на автомобили и запасные части, а также увеличение зарплат водителей, рассказывали «Известиям» эксперты.

— Рост ставки — закономерное следствие общего увеличения этих расходов. Все предпосылки указывают на то, что она продолжит расти до конца года, — говорит директор по логистике и коммерции транспортной компании Delko Олег Гайфуллин.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Идея транспортного демпфера может привести к увеличению расходов бюджета, который в текущем году итак дефицитный, считает Владимир Чернов.

— В момент, когда власти снижают нефтяной демпфер, вряд ли стоит ожидать создания новых подобных компенсационных механизмов для других отраслей, — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

«Известия» направили запросы в Минфин, Минэнерго, Минтранс и ФАС. В июне в Минфине сообщали, что выплаты нефтяникам по демпферу с 1 сентября сократятся вдвое (на 50 млрд рублей в месяц).

Сегодня в России около 800 тыс. грузовых автомобилей, и в среднем в год они проходят 80 тыс. км каждый, отметил президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль.

Учитывая, что средние цены на перевозки в странах Западной Европы в среднем в три-пять раз выше российских и составляют €1,5–2,5 за 1 км, то транспортный демпфер может обойтись государству в более 10 трлн рублей, считает Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перевозчики должны закладывать издержки в цену своих услуг, тогда необходимости в компенсации от государства не будет, уверен генеральный директор ГК «Маршал», основатель Академии логистики Михаил Белоусов.

— Сейчас «стонут» транспортные компании, которые набрали долгосрочных контрактных обязательств у крупных игроков и теперь не в состоянии их выполнить, но это были их риски. Это бизнес, и если прогорят одни, их место займут другие, — говорит эксперт.

Государство может рассмотреть другие меры поддержки транспортной отрасли, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет, добавил эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, среди них — временное снижение налогов, замораживание тарифов системы «Платон» или компенсация государством автомобильным перевозчикам стоимости проезда по платным дорогам страны.