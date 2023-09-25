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Выборы в парламент Словакии: кто придет к власти

Выборы в парламент Словакии пройдут 30 сентября
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Жители Словакии готовятся к проведению парламентских выборов. В конце сентября состав кабинета министров будет переизбран. Выборы проводятся досрочно на фоне политического кризиса в стране. «Известия» рассказывают, какие кандидаты участвуют в предвыборной гонке и какие прогнозы дают эксперты.

Выборы в Словакии 30 сентября 2023: что известно

Решение о проведении досрочных выборов было принято в январе 2023 года. Сроки определили лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в национальном совете. За проведение избирательного процесса в сентябре проголосовали 92 парламентария. Оппозиционные партии настаивали на проведении выборов в мае или июне.

Парламентские выборы в Словакии: партии и лидеры

За место в национальном совете будут бороться несколько политических сил. Оппозиционную партию «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он неоднократно критиковал антироссийскую кампанию Запада и поставки оружия Украине.

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Питер Пеллегрини, также ранее занимавший пост премьера, является руководителем партии «Социал-демократический голос» (Hlas-SD). В нее входят бывшие члены Smer-SD.

Принимает участие в выборах и бывшая партия главы государства Зузаны Чапутовой «Либерально-прогрессивная Словакия». На предыдущих парламентских выборах политическая сила не получила места в кабинете министров.

Шансы на вхождение в парламент имеет и национал-радикальная партия «Республика» (Republika) Милана Угрика. Также в предвыборной гонке участвуют правоцентристская партия Бориса Коллара «Мы — семья», «Свобода и солидарность» (SaS) Рихарда Сулика, Христианский союз Анны Заборска, «OLaNO и их друзья» Игоря Матовича, «Демократы» Эдуарда Хегера.

Выборы парламента Словакии: прогноз и последствия

Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный порог. Опросы показывают, что шансы на это имеют восемь политических сил: Smer-SD, «Социал-демократический голос», «Либерально-прогрессивная Словакия», «Республика», «Мы — семья», Христианско-демократическое движение, «OLaNO и их друзья» и «Свобода и солидарность».

На данный момент самая высокая поддержка избирателей — у оппозиционной партии Фицо. По прогнозам, Smer-SD может набрать на выборах 18–20% голосов. В случае получения парламентского большинства политик обещал добиться прекращения поставок оружия Киеву через территорию Словакии. Также поддержкой избирателей пользуется левая партия Пеллегрини.

По словам президента Зузаны Чапутовой, в случае победы популистских партий политика страны может стать схожей с курсом, которого придерживается Венгрия.

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