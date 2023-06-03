Президент Словакии допустила прекращение помощи Украине после выборов в парламент

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила опасение, что внешняя политика страны в случае победы популистских партий на сентябрьских парламентских выборах может стать похожей на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 3 июня сообщает издание Politico.

«Может быть, это будет больше похоже на внешнюю политику Виктора Орбана», — сказала Чапутова в интервью газете.

При таком исходе событий она допустила ослабление поддержки Украины со стороны Словакии.

Ранее, 15 мая, политолог Кирилл Аверьянов поделился мнением с «Известиями» о том, что Братислава может прекратить оказывать помощь Киеву после парламентских выборов. По его словам, с высокой долей вероятности победу одержит партия SMER (левоцентристская политическая партия) бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который уже пообещал прекратить помогать Украине.

Аверьянов отметил, что в целом словацкий народ в большинстве своем относится позитивно к России и скептичен к североатлантическим структурам.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 11 мая рассказал «Известиям», что страны Европы становятся перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику.

По словам политолога, Словакия — один из лидеров в Евросоюзе по протестным настроениям. Также недовольство помощью Украине выражают Болгария, Греция, Кипр.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.