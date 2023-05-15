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Политолог допустил прекращение помощи Украине со стороны Словакии

Политолог Аверьянов: Словакия может прекратить помощь Украине после парламентских выборов
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Словакия может прекратить помощь Украине после парламентских выборов. Таким мнением 15 мая с «Известиями» поделился политолог Кирилл Аверьянов.

По его словам, Словакия в силу своего географического положения является крайне важной страной с точки зрения помощи Украине со стороны НАТО. Поэтому увеличение там присутствия Североатлантического альянса вполне понятно, отметил эксперт. Однако он предположил, что ситуация может поменяться после парламентских выборов, которые пройдут в Словакии этой осенью.

«С высокой долей вероятности победу одержит партия Роберта Фица, который уже пообещал прекратить помогать Украине. В целом словацкий народ в большинстве своем относится позитивно к России и скептичен к Североатлантическим структурам. Поэтому, как плацдарм НАТО, эта страна крайне ненадежна и скорее всего скоро НАТО лишится этого плацдарма», — сказал Аверьянов.

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Ранее посол России в Словакии Игорь Братчиков заявил в интервью «Известиям», что в Словакии могут одновременно находиться до 3 тыс. военнослужащих НАТО, а местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие альянса в республике.

10 мая обозревателя британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс написал, что политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе. Это связано с возможной победой в Словакии партии SMER во главе с Робертом Фицо, который является «самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине».

В ответ на это эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» отметил, что страны Европы становятся перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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