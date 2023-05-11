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Сюжет:

Политолог предрек сокращение помощи Украине со стороны ряда стран Европы

Политолог Денисов: Европа становится перед выбором — помощь Киеву или свои интересы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Страны Европы становятся перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику. Об этом 11 мая «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он прокомментировал статью обозревателя британского журнала The Spectator Уильяма Наттрасса, в которой говорится, что политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе. Это связано с возможной победой в Словакии партии SMER во главе с Робертом Фицо, который является «самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине».

«Действительно, угроза есть тому, что в Словакии после электоральной кампании будет значительное изменение в позиции государства относительно поддержки Украины. И это, видимо, только первая ласточка изменений, которые ожидаются в ряде государств Европы. Мы здесь можем ориентироваться в первую очередь на социологические исследования, которые проводятся в Евросоюзе, в частности «Евробарометром», а на основе этих данных говорить о том, что в целом ряде государств Европы очень сильно возросла усталость населения от конфликта на Украине», — сказал Денисов.

По словам политолога, Словакия — один из лидеров в Евросоюзе по протестным настроениям. Также недовольство помощью Украине выражают Болгария, Греция, Кипр.

«Ситуация, которая сейчас разворачивается в Словакии, — лишнее подтверждение того, что в Европе в целом наступает время очень сильной усталости от конфликта, потому что цели и задачи не ясны, накачка Украины вооружением и деньгами не приводит к результатам. Они становятся перед выбором — либо бесконечно финансировать Украину, со спокойной совестью понимать, что деньги, ресурсы уходят в черную дыру, либо менять свою политику. На примере Словакии мы увидим, я думаю, важный сигнал для всех европейских стран», — заявил эксперт.

Денисов отметил, что граждане ряда европейских стран демонстрируют несогласие с тем, что их правительства полностью следуют геополитическому выбору США.

«Населения различных стран Европы скептически смотрят на то, что их государства преследуют не национальные цели, а встраиваются в геополитические проекты США, которые зачастую только вредят этим государствам. Голосование в Словакии должно продемонстрировать, какое количество людей с этим не согласно», — заключил он.

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В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев заявил, что страны — члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи. Он отметил, что поставки самолетов, танков и бронетехники увеличиваются, а фонд организации для Украины оказывает срочную поддержку, доставляя в том числе мобильные спутниковые системы.

В марте глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза выделить €1 млрд на поставку вооружения для Украины из Европейского фонда мира. При этом он предложил ставку возмещения расходов до 90% взамен на своевременную поставку боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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