ФСБ: в Херсонской области задержан за шпионаж командир отряда теробороны ВСУ

Сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что дальневосточные контрразведчики во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в подконтрольной России части Херсонской области выявили 54-летнего гражданина Украины, который подозревается в шпионаже.

По информации ведомства, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание по сбору информации военного характера. Считается, что подозреваемый собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ.

Как уточнили в ФСБ, подозреваемый был задержан, в отношении него заведено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ранее, 4 августа, управлением ФСБ России по Татарстану совместно с региональным Центром по противодействию экстремизму МВД в Казани задержан местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

В тот же день в Херсонской области была пресечена деятельность группы пособников украинской армии, которые передавали противнику сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации. Двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области, по заданию ВСУ собирали и передавали противнику информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, уточнили в ведомстве. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого, 2 августа, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Тамбовской области местного жителя, собиравшегося вступить в ВСУ.