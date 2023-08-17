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«Известия» показали последствия наводнения в Приморском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 17 августа показал последствия наводнения в Пуциловке Приморского края.

Отмечается, что в селе не осталось домов, которых бы не коснулось наводнение.

«Ужас. Детей спас, потом приехал с МЧС, маму забрал, потому что старенькая, пожилая женщина. Ребенка чуть не смыло», — сказал один из пострадавших в беседе с «Известиями».

Он выразил надежду, что власти постоят жилье взамен разрушенного в результате наводнения. По его словам, один из домов в селе был построен еще в 1963 году. Мужчина предположил, что в пострадавших зданиях вряд ли можно будет провести зиму.

Другая пострадавшая поделилась, что будет ждать выплат, поскольку было утрачено всё имущество. По ее словам, власти обещали полное возмещение.

«До конца недели должны дома все вычистить, убрать. Откачать воду из подвалов, приступить к сушке», — рассказал о предстоящих планах мэр Уссурийска Евгений Корж.

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Ранее, 15 августа, губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за масштабов последствий и ущерба от наводнения.

12 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.

Утром того же дня через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую строили для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 350 пострадавших из-за паводка.

Журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной.

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