Ущерб за порчу общего имущества в домах будут возмещать виновные

В России за порчу общего имущества в домах будут платить нарушители. Сегодня затраты ложатся на плечи управляющих компаний, сообщает телеканал «Известия». Фактически платят все жильцы, в том числе законопослушные. УК тратит на ремонт средства из общего фонда дома. Вычислять виновных будут с помощью камер видеонаблюдения и свидетельств соседей, впрочем, далеко не во всех случаях. Поправки в Гражданский кодекс РФ вступят в силу уже этой осенью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.