УАЗ запланировал переговоры о выпуске автомобилей в Гане

В сентябре делегация из Ганы планирует посетить Ульяновский автозавод (УАЗ). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник 16 августа.

По словам собеседников издания, представители делегации африканской республики планируют ознакомиться с производственным процессом «УАЗов», чтобы приступить к разработке проекта по локализации российских внедорожников в Гане.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что дочернее предприятие Ульяновского автозавода, компания «УАЗ — Штамповочное производство», начала выпускать штампованные комплектующие для производственных цехов Aurus, расположенных в Елабуге. Поставки деталей начались еще в июне.

В тот же день стало известно, что студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) вывели на дорожные испытания в Нижнем Новгороде разработанную ими модификацию внедорожника «УАЗ Patriot» с функцией автономного вождения.

Беспилотный Patriot оборудован автоматической трансмиссией, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования, а также навигатором. Автомобиль управляется с помощью дистанционного пульта.