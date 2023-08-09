Ульяновские студенты разработали беспилотный УАЗ Patriot
Студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) вывели на дорожные испытания в Нижнем Новгороде разработанную ими модификацию внедорожника УАЗ Patriot с функцией автономного вождения. Об этом 9 августа сообщает корпоративная газета «Панорама УАЗ».
Беспилотный Patriot оборудован автоматической трансмиссией, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования, а также навигатором. Автомобиль управляется с помощью дистанционного пульта.
Следующим шагом авторы проекта называют создание программного обеспечения для автономного УАЗа, которое пригодится в сельском хозяйстве и для доставки грузов на закрытых территориях.
Ранее, 7 августа, компания Huawei в сотрудничестве с автоконцерном Chery представила Luxeed. Это первый автомобиль для производителя электроники. Luxeed расшифровывается как объединение двух брендов ― Lucid и Exeed.
Электрокар Luxeed оборудован системой автономного вождения, о чем свидетельствует расположенный на крыше блок камер LiDar с 11 HD-сенсорами, тремя радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми датчиками. Когда электрокар появится на местном рынке, беспилотную систему можно будет использовать в 45 городах КНР.