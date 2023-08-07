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Huawei представила в Китае свой первый автомобиль Luxeed
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Huawei представила в Китае свой первый автомобиль Luxeed

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Фото: Huawei
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Компания Huawei в сотрудничестве с автоконцерном Chery представила Luxeed. Это первый автомобиль для производителя электроники. Luxeed расшифровывается как объединение двух брендо ― Lucid и Exeed. Об этом 7 августа сообщает CarNewsChina.

Пока что производитель опубликовал единственное официальное изображение электрокара. Новинка еще не получила названия и проходит в документации под кодовым EH3. Машина делит платформу с такими моделями Exeed, как Sterra ES и Sterra ET. Официально Luxeed дебютирует примерно во второй половине сентября. Ориентировочная стоимость ― ¥200 тыс. (примерно 2,64 млн рублей).

Одна из особенностей Luxeed ― батарея CATL, которая обеспечивает запас хода до 700 км на одной зарядке. Это полноприводный электрокар, оснащенный двумя электромоторами ― по одному на каждой оси.

Автомобиль оборудован системой автономного вождения, о чем свидетельствует расположенный на крыше блок камер LiDar с 11 HD-сенсорами, тремя радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми датчиками. Когда электрокар появится на местном рынке, беспилотную систему можно будет использовать в 45 городах КНР.

Электроника Luxeed EH3 работает при помощи чипа Qualcomm Snapdragon 8295. Это новое поколение автомобильного процессора Snapdragon 8155. Новый силикон позволяет использовать в автомобилей до 11 дисплеев, а также обеспечивает вдвое увеличенную производительность.

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Ранее, 20 июля, в салонах российских дилеров появились премиальные электрокроссоверы IM LS7, привезенные из Китая по параллельному импорту. IM — премиум-бренд китайского концерна SAIC, IT-компании Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech. Автомобиль поставляется с двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 728 л.с. и тяговым аккумулятором емкостью 100 кВт∙ч.

Максимальная скорость электрокара составляет 200 км/ч, а разгон до «сотни» занимает у LS7 4,5 с. Запас хода на одной зарядке — до 600 км.

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